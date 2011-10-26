مجوز ایجاد 50 دانشکده علوم پزشکی در کشور صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهاندیده ظهر چهارشنبه در بازدید از اجرای طرح بررسی سلامت مری و معده در مشگین شهر اظهار داشت: امسال نیز از سوی این شورا 10 مجوز دیگر برای ایجاد دانشکده علوم پزشکی صادر شده است.

به گفته وی از 10 مجوز صادر شده طی سال جاری، سه مجوز برای ایجاد دانشکده های پزشکی شهرهای گرمی، خلخال و اردبیل است.

نماینده شورای گسترش دانشگاههای وزارت بهداشت افزود: در صورت تامین فضای مورد نیاز، دانشکده های پرستاری شهرستان مشگین شهر و پارس آباد تا پایان سال ایجاد می شود.

فرماندار مشگین شهر نیز در این بازدید با اعلام آمادگی برای تامین فضای مورد نیاز برای ساخت دانشکده پرستاری در این شهرستان ابراز داشت: باید رشته ها، مراکز و آموزشهای پزشکی این شهرستان توسعه یابد.

فتح الله محمد اوغلی خواستارارتقای واحد تحقیقات بیماریهای دستگاه گوارشی به مرکز تحقیقات برای بهره مندی از امکانات ملی شد.

