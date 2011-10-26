یک محموله بزرگ قاچاق سوخت در خلیج فارس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با انتشار گزارشی، اعلام کرد: مهر ماه سالجاری ماموران دریابانی جزیره قشم با اطلاع از قاچاق فرآورده های نفتی توسط 2 فروند لنج باری به خارج از کشور موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

بر این اساس ماموران پس از انجام تعقیبات و مراقبت های لازم از این دو فروند لنج باری، این شناورها را در آب های محدوده جزیره قشم توقیف کردند.

با بررسی های انجام شده از این 2 لنج در مجموع حدود 90 هزار لیتر نفتگاز (گازوئیل) از این شناورها کشف شد که این محموله سوخت قاچاق پس از انجام مراحل قانونی و به دستور مقام قضایی تحویل انبار نفت ناحیه قشم شده است.

بررسی های انجام شده نشان می دهد ارزش این محموله قاچاق سوخت مکشوفه در آب های خلیج فارس بیش از 10 هزار دلار برآورد می شود ضمن آنکه پرونده متخلفان برای اخذ تصمیمات لازم به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

