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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

ساخت پروژه توسعه فرودگاه نوشهر آغاز شد

ساخت پروژه توسعه فرودگاه نوشهر آغاز شد

نوشهر - خبرگزاری مهر: پروژه توسعه سالن ترانزیت فرودگاه نوشهر با حضور مدیر کل فرودگاههای مازندران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرودگاههای مازندران ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: برنامه ریزی ما  توسعه وتکمیل سالن ترانزیت فرودگاه نوشهردر مدت یکسال است.

وی افزود: هم اکنون چهار میلیارد ریال برای این کار در نظر گرفته شده است.

مشا زمینی افزود: با اختصاص300 متر مربعی که به سالن ترانزیت فرودگاه نوشهر افزوده می شود، فضای این سالن 500 متر مربع خواهد شد.

مدیرکل فرودگاههای  مازندران از فرماندار ، شهردار ورئیس شورای شهر شهرستان نوشهر خواست در زمینه توسعه باند فرودگاه نوشهر از سمت رودخانه چالوس به اندازه 300 مترمربع همکاریهای لازم را داشته باشد.

مشازمینی گفت: در آینده نزدیک دستگاه کمک ناوبری DVOR  در این فرودگاه نصب و راه اندازی می شود.

مازندران دارای سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر است.

کد مطلب 1444486

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