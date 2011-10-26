ساخت پروژه توسعه فرودگاه نوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرودگاههای مازندران ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: برنامه ریزی ما توسعه وتکمیل سالن ترانزیت فرودگاه نوشهردر مدت یکسال است.

وی افزود: هم اکنون چهار میلیارد ریال برای این کار در نظر گرفته شده است.

مشا زمینی افزود: با اختصاص300 متر مربعی که به سالن ترانزیت فرودگاه نوشهر افزوده می شود، فضای این سالن 500 متر مربع خواهد شد.

مدیرکل فرودگاههای مازندران از فرماندار ، شهردار ورئیس شورای شهر شهرستان نوشهر خواست در زمینه توسعه باند فرودگاه نوشهر از سمت رودخانه چالوس به اندازه 300 مترمربع همکاریهای لازم را داشته باشد.

مشازمینی گفت: در آینده نزدیک دستگاه کمک ناوبری DVOR در این فرودگاه نصب و راه اندازی می شود.

مازندران دارای سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر است.