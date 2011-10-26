منازل استیجاری گلستان ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مومنی در این زمینه افزود: با توجه به بررسی مسائل و مشکلات تاسیسات گردشگری این استان و در راستای افزایش کیفیت خدمات دهی و نظارت بر طرح ساماندهی منازل استیجاری گلستان، این طرح به جامعه هتلداران و مهمانپذیرداران این استان واگذار شده است تا با ارائه خدمات مطلوب و شایسته، رضایتمندی مسافران و گردشگران حاصل شود.

وی با اشاره به راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی در پلیس راه نوکنده این استان، افزود: در این پایگاه که با مدیریت جامعه هتلداران و مهمانپذیرداران این استان فعالیت می کند، اطلاعات ضروری و به روز گردشگری و تاریخی این استان، بروشور و کاتالوگ های راهنما و cd جاذبه های گردشگری گلستان، به گردشگران ارائه می شود.

مومنی عنوان کرد: نظارت بر تاسیسات گردشگری و تلاش برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران و گردشگران، از سیاست های گردشگری این استان است.

وی اظهارامیدواری کرد: با نظارت دقیق و مدیریت بهینه بر تاسیسات گردشگری استان، بتوان ضمن ارائه خدمات مطلوب، در راستای رونق صنعت گردشکری در نگارستان ایران گام های ارزنده ای برداشت.