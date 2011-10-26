ایران و اتحادیه اروپا شرکای تجاری یکدیگرند

به گزارش خبرگزاری مهر، لئوپلدو استامپا سفیر اسپانیا در جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه در پایان مأموریت دیپلماتیک خود در تهران با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

علی اکبر صالحی در این دیدار ضمن اشاره به روابط خوب و دیرینه دو کشور ایران و اسپانیا افزود: مطمئنا ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا شرکای تجاری یکدیگرند و همزیستی مسالمت آمیز و گفتگو بهترین مسیر برای توسعه همکاریها و رسیدن به نتیجه با تأکید بر اشتراکات است.



لئوپلدو استامپا سفیر اسپانیا نیز در این دیدار بر ادامه مشورتهای سیاسی فیمابین مقامات عالیرتبه دو کشور تأکید کرد و افزود: ایران و اروپا باید مشکلات خود را بدور از هیجانات و با ایجاد اعتماد متقابل دنبال کنند.

