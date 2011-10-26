مهران پذیرای 30 هزار نفر از کاروان راهیان نور دانشجویی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله حیاتی اظهار داشت: برای اولین بار اعزام کاروانهای راهیان نور به مناطق جنگی غرب کشور از مهران شروع می شود.

وی افزود: اولین گروه از کاروان های راهیان نور از هفته آینده به منطقه سفر خواهند کرد.

این مسئول با اشاره به آغاز زود هنگام سفر اعضای کاروان های راهیان نور در سال جاری گفت: همه ادارات و نهادهای اجرایی و فرهنگی شهرستان با همکاری سپاه پاسداران مهیای استقبال از این مهمانان هستند.

فرمانده سپاه ناحیه مهران هم گفت: از 15 اسفند 89 تا 15 فروردین امسال حدود 46 هزار نفر در قالب کاروان های راهیان نور از مناطق عملیاتی شهرستان مهران دیدن کردند.

ب گفته ملکی از ابتدای امسال تاکنون بیش از شش هزار نفر در قالب کاروان هااز مناطق عملیاتی مهران دیدن کرده اند.