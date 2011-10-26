11ویترین صنایع دستی در ادارات گلستان ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پورمهدی افزود: در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران درخصوص تجهیز مکان ها به ویترین برای نمایش و خرید اقلام محصولات صنایع دستی، اقدام به استقرار تعدادی ویترین از محصولات صنایع دستی در برخی ارگان ها و ادارات استان شده است.

وی افزود: محصولات ارائه شده دراین ویترین ها شامل سوزندوزی ترکمن، گلیم، پلاس، جاجیم و نگارگری، قزاق دوزی و سوزندوزی شاهکوه، زیورآلات ترکمن و تراش سنگ هستند.

وی ادامه داد: در صورت سفارش کالاهای نمایش داده شده، هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی این استان، نسبت به تولید محصولات درخواستی اقدام خواهند کرد.



پورمهدی گفت: این اقدام ضمن ترویج و تبلیغ صنایع دستی استان، راهکاری برای حمایت از قشر زحمتکش و هنرمند استان است.