رقابتهای قهرمانی راگبی مردان ایران در تبریز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، 16 تیم از استان های تهران، توابع تهران، کرمان، گیلان، فارس، آذربایجان شرقی، قم، هرمزگان، مرکزی، خراسان رضوی، مازندران، کیش، لرستان، اردبیل، زنجان و خوزستان برای حضور در این مسابقات با هم رقابت خواهند کرد.



20 داور در این مسابقه ها قضاوت می کنند و به منظور آمادگی و اصلاح روش داوری منطبق با فدراسیون بین المللی راگبی برای داوران، کلاس بازآموزی تشکیل شد.



در مسابقه های راگبی قهرمانی مردان ایران (سونز) در سال گذشته، تیم های استان های فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

