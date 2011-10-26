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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس بولیوی با وزیر امور خارجه کشورمان

دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس بولیوی با وزیر امور خارجه کشورمان

گالوسیلوستر بونیفاس رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس بولیوی و رئیس گروه دوستی و پارلمانی دو کشور امروز چهارشنبه با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در این دیدار ضمن اشاره به روابط خوب فیمابین دو کشور اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی انتقال تجربه و تکنولوژی در بخشهای نفت و گاز، کشاورزی، پزشکی ، صنایع غذایی و دیگر بخشهای مورد نیاز را به کشور دوست بولیوی دارد.

گالوسیلوستر بونیفاس نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام های گرم مقامات کشورش به همتایان خود در جمهوری اسلامی ایران گفت: مردم بولیوی پنج سال قبل به رهبری مورالس در مبارزات انقلابی خود پیروز شدند و اکنون سیاستهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را به نفع مردم کشور اعمال می کنیم.

وی ارتباط گروههای دوستی پارلمانی را مشوق پیوندهای دوستی بین دو ملت خواند و از جمهوری اسلامی ایران بخاطر حمایت از مبارزات و تلاشهای کشورش تشکر کرد.
 

کد مطلب 1444501

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