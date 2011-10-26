یک هزار واحد مسکونی مهر در آبیک آماده واگذاری است

عباس پورقادر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پرداخت هزینه انشعابات واگذاری مسکن مهر را تسریع می کند.

وی افزود: یک هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر در شهرستان آبیک با تمام انشعابات آماده بهره برداری و واگذاری به متقاضیان است.

سرپرست امور مسکن سازمان مسکن و شهرسازی استان با اشاره به تاکید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه هیچ واحد مسکن مهر تا تکمیل نهایی بهره برداری نخواهد شد، گفت: در صورت پرداخت هزینه های انشعاب خدمات آب، برق، گاز و تلفن از سوی متقاضیان بیش از چهار هزار واحد مسکن مهر در استان آماده واگذاری است.

پورقادر تصریح کرد: 50 درصد هزینه انشعابات از سوی متقاضیان به صورت نقد و50 درصد دیگر در صورت ثابت ماندن قیمتها به صورت اقساطی تا پایان سال ازمتقاضیان دریافت می شود.

وی در خصوص زمان واگذاری یک هزار واحد مسکن مهر شهرستان آبیک به متقاضیان یادآورشد: در صورت صلاحدید مسئولان کشوری تاریخ افتتاح به صورت دقیق مشخص می شود و یک هزار واحد آماده واگذاری است و اگر انشعابات به صورت کامل در واحدها انجام شود آمادگی داریم تعداد بیشتری را به مردم واگذار کنیم.

این مسئول بیان کرد: تا پایان سال با پیش بینیهای انجام شده توسط سازمان مسکن و شهرسازی بیش از شش هزار واحد مسکن مهر در شهرک مهرگان در دستور ساخت قرار دارد.