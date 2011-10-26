  1. هنر
  2. سایر
۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

قدیمی‌ترین روزنامه‌فروش ایران به غرفه مهر آمد

قدیمی‌ترین روزنامه‌فروش ایران به غرفه مهر آمد

قدیمی‌ترین روزنامه‌فروش ایران، عصر امروز با حضور در غرفه مهر در نمایشگاه مطبوعات به بیان خاطراتی از 73 سال سابقه خود در عرصه مطبوعات پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم رنجبر قدیمی‌ترین روزنامه‌فروش ایران عصر امروز چهارشنبه 4 آبان ماه با حضور در غرفه مهر در نمایشگاه مطبوعات به بیان خاطراتی از 73 سال سابقه خود در عرصه مطبوعات پرداخت.

رنجبر متولد 1307 در ناحیه بابل است. او در سال 1316 به تهران مهاجرت کرد و در 9 سالگی با کمک دو برادر روزنامه‌فروش که در همسایگی یکدیگر زندگی می‌کردند، وارد عرصه مطبوعات شد.

رنجبر اکنون با بیش از 73 سال سابقه روزنامه‌فروشی، رکوردار این حرفه در ایران است.

مشروع گفتگوی خبرنگار مهر با قدیمی‌ترین روزنامه فروش ایران متعاقبا ارسال می‌شود.

کد مطلب 1444505

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها