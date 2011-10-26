به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم رنجبر قدیمیترین روزنامهفروش ایران عصر امروز چهارشنبه 4 آبان ماه با حضور در غرفه مهر در نمایشگاه مطبوعات به بیان خاطراتی از 73 سال سابقه خود در عرصه مطبوعات پرداخت.
رنجبر متولد 1307 در ناحیه بابل است. او در سال 1316 به تهران مهاجرت کرد و در 9 سالگی با کمک دو برادر روزنامهفروش که در همسایگی یکدیگر زندگی میکردند، وارد عرصه مطبوعات شد.
رنجبر اکنون با بیش از 73 سال سابقه روزنامهفروشی، رکوردار این حرفه در ایران است.
مشروع گفتگوی خبرنگار مهر با قدیمیترین روزنامه فروش ایران متعاقبا ارسال میشود.
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