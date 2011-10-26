تبدیل نقاط محروم به مناطق توسعه یافته از راهبردهای اساسی نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی که در نود و چهارمین سفر استانی هیات دولت به استان خراسان جنوبی سفر کرده است، در جریان افتتاح بهسازی قطعه اول محور نهبندان به زابل طی سخنانی اظهارداشت: تبدیل نقاط محروم به مناطق برخوردار و توسعه یافته از راهبردهای اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که در سایه تلاش وهمت مضاعف خادمان ملت در بخش‌های مختلف در حال تحقق است.

وی افزود: احداث راه با ایمنی بالا نشان از تحرک، پویایی و توسعه دارد و یک اقدام مهم و ارزشمند برای تسهیل کار مردم، افزایش مبادلات تجاری به ویژه در مناطق مرزی است.

وزیردفاع با تشکر و قدردانی از همه کسانی که با مشارکت و فعالیت شبانه روزی در طرح‌های مهم ملی و منطقه‌ای در پیشرفت و توسعه نقاط محروم و دور افتاده تلاش می‌کنند افزود: شهر نهبندان که در روند توسعه قرار گرفته است دیگر یک منطقه ناشناخته و محروم نیست و در سایه تلاش مردم و مسئولان بحمدالله با شتاب مسیر پیشرفت را طی می‌کند.

وی در ادامه سفر به شهرستان نهبندان، ضمن بازدید از هنگ مرزی، مجتمع آموزشی خضری را نیز در این شهرستان افتتاح کرد.

وحیدی همچنین با حضور در فرمانداری نهبندان به مدت چهار ساعت با مردم این شهرستان دیدار و گفت‌وگو و دستورات لازم را برای حل و فصل مسائل و مشکلاتشان صادر کرد.





