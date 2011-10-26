معوقات بانکی خسارت جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد کشور می زند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: متاسفانه رقم معوقات بانکی در کشور بالاست و آسیبی که این مهم بر اقتصاد ایران وارد می سازد کمتر از اختلاس های بانکی نیست.

وی ادامه داد: منابع مالی در اقتصاد کشور حکم خون را در بدن انسان دارند که باید همواره در رگ ها جاری باشد این در حالیست که متاسفانه با عدم پرداخت معوقات بانکی باید گفت، خون اقتصاد کشور به دست برخی افراد بلوکه شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر قانونی بودن برداشت دولت از پول نفت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم بیان داشت: دولت تنها مجاز است از محل افزایش قراردادهای نفتی آن هم به نسبت 50(مردم)، 30 (بخش تولیدی)و 20(بخش دولتی) به توزیع درآمد این منبع اقدام کند در غیر این صورت برداشت از محل فروش نفت در راستای هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی به مردم غیر قانونی است.

رحمانی فضلی همچنین با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در رابطه با دو شغله بودن اعضای هیئت مدیره تیمهای ورزشی فوتبال در استقلال و پیروزی بیان داشت: برخی افراد بعد از پیگیری دیوان محاسبات کشور استعفا دادند این در حالیست که متاسفانه عده ای به فعالیت های خود ادامه می دهند که در دست پیگیری است.

وی یادآور شد: با توجه به این که وزیر اقتصاد رئیس مجمع دو تیم استقلال و پرسپولیس است وزیر ورزش و جوانان حق امضای احکام هیات رئیسه را ندارد و در توافق صورت گرفته رعایت این مهم در دستور کار وزارت ورزش و جوانان کشور قرار گرفته است.