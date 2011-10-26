اولین پایگاه اطفاء حریق جنگلهای شمال افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت در نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی در گرگان افزود: انتظارمان این است که دولت با همکاری مجلس در راستای تصویب این طرح جامع تلاش بیشتری انجام داده و برای اجرای آن ردیف بودجه ایی مشخص تعریف شود.

وی اظهار داشت : برای پیشگیری و راههای مقابله با آتش سوزی با استفاده از روشهای نوین ، برگزاری همایش هایی از این دست با حضور استادان برجسته داخلی و خارجی از اقدامات ضروری است و باید از دانش این عزیزان نهایت استفاده را برد.

وی با بیان اینکه برخی اقدامات در جهت مقابله با آتش سوزی در عرصه های جنگلی کشور باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: نقش مردم در حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی ، اصلاح ساختار سازمانی دستگاههای وظیفه مند و ساماندهی نیروهای مردمی توسط دستگاههای متولی از آن دسته است.

رئیس همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی ادامه داد : در این خصوص در گلستان اقدامات خوبی انجام شده که تشکیل گروههای 22 نفره مردمی از روستاهای نزدیک به جنگل و مناطق آتش سوزی از جله این اقدامات است.

وی اظهار داشت : اصلاح قوانین و مقررات مربوط به سازمانهای زیربط در صورت نیاز ، بکارگیری سیستمهای نوین در روشهای مقابله با آتش سوزی، ارتقاء سطح کیفی امکانات زمینی و هوایی ، بهره گیری از پتانسیل سایر دستگاهها خصوصاً نیروهای مسلح در غالب تفاهم نامه مشخص و توانمند سازی ساختار منابع طبیعی و زیست محیطی کشور از دیگر اقدامات ضروریست که باید برای اجرای آنها اقدام شود.

قناعت در ادامه خواستار استمرار نشستهای علمی و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با آتش سوزی و خروجی مناسب از این همایشها شد.

وی اظهار داشت : یکی از توقعات ما از برگزاری این برنامه این است که همه دوستان و استادان به این همایش ها نگاه علمی داشته باشند و از نگاه سطحی و سیاسی پرهیز کنند.

استاندار گلستان گفت: موضوع حفظ جنگلها و منابع طبیعی به عنوان میراث گرانبها باید به صورت جدی در دستور کار دولت محترم و مجلس شورای اسلامی قرار داشته باشد.