صادر کنندگان نمونه لرستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم روز ملی صادرات که ظهر چهارشنبه با حضور استاندار لرستان، مدیر کل امور نمایندگی های سازمان توسعه تجارت ایران، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و مسئولان حوزه صنعت و تجارت لرستان برگزار شد از صادر کننده های نمونه لرستان با اهدا لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

بنابر این گزارش در این مراسم در بخش صنعت و معدن از مهرزاد پورکریم مدیرعامل کارخانه سیمان دورود، عزت الله محمدپور مدیر عامل کارخانه داملران، محمدرضا لامعی راوندی مدیر عامل کارخانه سیمان فارسیت، احمد یار محمدی مدیر عامل کارخانه صبا ظرف آسیا، محمد خاکی مدیر عامل شرکت آهک هیدراته لرستان و روح الله رشنو باباخانی مدیر عامل شرکت آباد گوهر لرستان تجلیل به عمل آمد.

همچنین در بخش کشاورزی نیز از محمد جمشیدی مدیر عامل شرکت پیشگامان صادرات لرستان با اهدا لوح تقدیر و تندیس تجلیل شد.

در بخش بازرگانی نیز از احسان دارایی، سید محمد مصطفوی، خسرو نوروزیان، نقی رضایی، سیدکمال سید محسن، حسن محمودی فر و مجید رمضانی تقدیر به عمل آمد.