به گزارش خبرنگار مهر، نادر فریادشیران روز چهارشنبه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها، با اشاره به وضعیت نابسامان فوتبال اظهار داشت: در فوتبال ما دوپینگ، تبانی و دلال بازی حرف اول را می زند و همین چیزهاست که این رشته را آلوده کرده است. اگر محمد مایلی کهن حرفی می زند که صدای اعتراض خیلی ها بلند می شود برای اینکه حرف حساب می زند.

وی افزود: حرف های مایلی کهن یا درست هستند و یا غلط. چنانچه درست می گوید پس چگونه است که مرجعی برای رسیدگی به اظهارات و افشاگری های ایشان وجود ندارد و اگر خلاف واقع می‌گوید چرا محکوم نمی شود؟ مایلی کهن که من سابقه همکاری چندین ساله را با او دارم، دلسوز این فوتبال است و مسئولان ورزش باید به اظهارات این مربی توجه کنند.

مربی پیشین تیم فوتبال ایران گفت: من بیش از 40 سال است که در این فوتبال حضور دارم و در کنار بزرگانی چون مسیح مسیح نیا، حافظ طاحونی، حسین فداکار، بهروز تابانی، احمد سنجری و کاظم سیدعلیخانی بازی کرده ام. این در حالی است که در فدراسیون های تنیس روی میز و هندبال فعالیت داشته ام و سابقه مدیرعاملی و دروازه‌بانی در بالاترین سطح فوتبال را در کارنامه دارم با این حال باید از ورزش دور باشم و به کار رستوران داری بپردازم. البته خوشحالم که چراغی روشن است و 20، 30 نفر از کنار این شغل روزی کسب می کنند.

فریادشیران که فصل گذشته به عنوان دستیار محمد مایلی کهن در تیم سایپا فعالیت می کرد، در خصوص وضعیت حال حاضر خود اظهار داشت: ما تیمی جوان در سایپا بستیم که بازیکنانی مثل کریم انصاریفرد، علی زینال و وحید شیخ ویسی از جمله همین نفرات هستند اما با قطع همکاری با این تیم نتوانستیم ثمره جوانگرایی خود را به چشم ببینیم. با این حال هرگز برای تیم با کسی مکاتبه نمی کنیم و با دلال ها و افراد پشت پرده هم ارتباطی نداریم. چنانچه تیمی از ما برای همکاری دعوت به عمل بیاورد شرایط آن تیم را بررسی می کنیم و چنانچه شرایط مهیا بود، فعالیت خود را آغاز می کنیم.