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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

4 میلیون نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای در لرستان ارائه شد

4 میلیون نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای در لرستان ارائه شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس مؤسسات کار آموزی آزاد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان از ارائه بیش از چهار میلیون نفر ساعت آموزش توسط آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان خبر داد.

کرم سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان 4 میلیون و 388 هزار و 139 نفر ساعت آموزش در شش ماهه نخست سال جاری در آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان ارائه شد.

وی تصریح کرد: از این میزان آموزش 2 میلیون و 941 هزار و 693 نفر ساعت در گروه آموزشی خدمات و میزان یک میلون و 414 هزار و 554 نفر ساعت در گروه آموزشی صنعت ارائه شده است.

رئیس مؤسسات کار آموزی آزاد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان یادآور شد: همچنین در مدت زمان یاد شده 31 هزار و 892 نفر ساعت در گروه آموزشی کشاورزی ارائه شده است.

کد مطلب 1444522

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