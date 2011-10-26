4 میلیون نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای در لرستان ارائه شد

کرم سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان 4 میلیون و 388 هزار و 139 نفر ساعت آموزش در شش ماهه نخست سال جاری در آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان ارائه شد.

وی تصریح کرد: از این میزان آموزش 2 میلیون و 941 هزار و 693 نفر ساعت در گروه آموزشی خدمات و میزان یک میلون و 414 هزار و 554 نفر ساعت در گروه آموزشی صنعت ارائه شده است.

رئیس مؤسسات کار آموزی آزاد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان یادآور شد: همچنین در مدت زمان یاد شده 31 هزار و 892 نفر ساعت در گروه آموزشی کشاورزی ارائه شده است.