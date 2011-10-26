جهانگیرزاده در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دقایقی پیش از غرفه خبرگزاری مهر در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها بازدید کرد.

وی در غرفه مهر به گفتگو با خبرنگاران این خبرگزاری در خصوص آینده وحدت اصولگرایان و آسیب های ناشی از عدم وحدت اشاره کرد.

جهانگیرزاده همچنین در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر به برنامه ریزی جریان انحرافی برای کسب 200 کرسی در انتخابات مجلس نهم اشاره کرد که متن کامل آن در روزهای آینده در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.