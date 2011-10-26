تلاش برای خودسوزی در مقابل کاخ الیزه/ وقتی که قیامهای عربی به اروپا می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی "تی اف 1" فرانسه گزارش داد: یک زن 68 ساله که درصدد ورود به کاخ الیزه برای مطرح کردن مشکل مسکن خود به وزیر بود با ممانعت گاردهای امنیتی مواجه شد و پس از آن تصمیم به سوزاندن خود مقابل کاخ ریاست جمهوری که محل برگزاری نشست وزرای کابینه "نیکلا سارکوزی" بود، گرفت، اما نیروهای پلیس مانع خودسوزی وی شدند.

گفته می شود یکی از افسران فرانسوی که در تلاش برای منصرف کردن این زن از خودسوزی بود، زخمی شد و زن مسن نیز به بیمارستان منتقل شد.

گزارشی از جراحت وارده بر زن 68 ساله ارائه نشده، اما تحقیقات در این باره هنوز ادامه دارد.

خودسوزی این زن مسن درحالیست که هر روز بر نارضایتی فرانسوی ها از عملکرد دولت افزوده می شود و مردم با برپایی تظاهرات گسترده ضد دولتی در حمایت از جنبش وال استریت نارضایتی خود را از شکاف طبقانی موجود، نظام سرمایه داری، کاهش دستمزدها، افزایش مالیات و شهریه دانشگاهها و کاهش امکانات رفاهی اعلام می کنند.