دیوار مرمت شده ارگ سلطانیه رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور پایگاههای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در این مراسم به کمبود اعتبارات گنبد سلطانیه اشاره کرد و گفت: کمبود بودجه در تمامی بناهای تاریخی کشور وجود دارد و جبران کمبود بودجه این گنبد نیز با مساعدت مسئولان استان مرتفع خواهد شد.

پرویز سعادتی بابیان اینکه گنبد سلطانیه تنها متعلق به میراث فرهنگی نیست، افزود: این هنر معماری‌ ایران‌ و جهان‌ اسلام‌ قبل از آنکه یک میراث ملی باشد، استانی است.



مدیر امور پایگاههای ثبت جهانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: گنبد سلطانیه در بین 13 اثر ملی ثبت جهانی، تنها اثری است که جنبه مذهبی آن بر جنبه تاریخی اثر برتری دارد.

وی افزود: مسئولان استان زنجان آنچنان که به دیگر مسائل این استان حساس هستند باید به مجموعه گنبد سلطانیه اهمیت مضاعف تری نشان دهند.

معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، به مجموعه توسعه یافته بیستون کرمانشاه اشاره کرد و افزود: توسعه چشمگیر این بنا می تواند تجربه ای برای مسئولان استان زنجان باشد.

دیوار مرمت شده ارگ گنبد سلطانیه 400 مترمربع و به ارتفاع 20 متر بوده که در مدت سه ماه بازسازی شده است.