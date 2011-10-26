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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۵

دیوار مرمت شده ارگ سلطانیه رونمایی شد

دیوار مرمت شده ارگ سلطانیه رونمایی شد

زنجان - خبرگزاری مهر: با اتمام مرحله نخست اقدامات حفاظتی و مرمتی بر روی دیوار ضلع شمالی گنبد ارگ سلطانیه، دیوار مرمت شده با حضور معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور پایگاههای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در این مراسم به کمبود اعتبارات گنبد سلطانیه اشاره کرد و گفت: کمبود بودجه در تمامی بناهای تاریخی کشور وجود دارد و جبران کمبود بودجه این گنبد نیز با مساعدت مسئولان استان مرتفع خواهد شد.
 
پرویز سعادتی بابیان اینکه گنبد سلطانیه تنها متعلق به میراث فرهنگی نیست، افزود: این هنر معماری‌ ایران‌ و جهان‌ اسلام‌ قبل از آنکه یک میراث ملی باشد، استانی است.

مدیر امور پایگاههای ثبت جهانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: گنبد سلطانیه در بین 13 اثر ملی ثبت جهانی، تنها اثری است که جنبه مذهبی آن بر جنبه تاریخی اثر برتری دارد.
 
وی افزود: مسئولان استان زنجان آنچنان که به دیگر مسائل این استان حساس هستند باید به مجموعه گنبد سلطانیه اهمیت مضاعف تری نشان دهند.
 
معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، به مجموعه توسعه یافته بیستون کرمانشاه اشاره  کرد و افزود: توسعه چشمگیر این بنا می تواند تجربه ای برای مسئولان استان زنجان باشد.
 
دیوار مرمت شده ارگ گنبد سلطانیه 400 مترمربع و به ارتفاع 20 متر  بوده که در مدت سه ماه بازسازی شده است.
کد مطلب 1444528

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