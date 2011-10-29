فراز همچنان ناایمن است/ وانت ال 90 در مرحله تست فنی

سرهنگ علیرضا جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خودروی فراز همچنان از نظر پلیس نا ایمن است و تا زمانی که نقص های آن به صورت کامل رفع نشود شماره گذاری نمی شود. این خودرو همان کشنده هوو است که با اندکی تغییر وارد کشور شده است.

وی ادامه داد: پلیس نمی تواند با جان هموطنان بازی کند و اجازه دهد یک قاتل چینی دیگر وارد جاده های کشور شود. این خودرو در سیستم ترمز، تعلیق و نوع استفاده با ایرادات بسیاری همراه است.

معاون فنی مهندسی پلیس راهور تاکید کرد: خودرو وانت ال 90 نیز برای شماره گذاری و جایگزینی با وانت پیکان در اختیار پلیس قرار گرفته است که همچنان مراحل تست خود را می گذراند.