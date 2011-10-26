غدیر مسئله ای حیاتی و ثمربخش است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور عصر چهارشنبه در ستاد غدیر شهرستان افزود: امروز بحمد الله فضای کشور در جهت تبیین ویژگیهای آن حضرت و انعکاس مسئله غدیر به جامعه به عنوان یک الگوی تمام عیار است.

وی اظهار داشت: همچنین تبیین مسئله ولایت به عنوان عنصری کلیدی دراسلام به عنوان ضامن دین و نگهدارنده همه واجبات و مستحبات مثبت است.

کی پور گفت: بخش مهم ستاد، انتقال فرهنگ غدیر است ودرحکومتی که به نام غدیر وحکومت داری شیع اثنی عشری بنا شده ترویج فرهنگ غدیر باید زمینه سازی شود و مبلغان شیعه این ابتکار را انجام دهند.

وی تلاش دشمنان را درجهت خدشه واردکردن به مسئله غدیر دانست و از همه اعضای ستاد خواست با برنامه های سنجیده و حساب شده در شان ائمه اطهار (ع) برنامه های این دهه را پربار کنند تا مسئله غدیر در جامعه به بهترین صورت انعکاس پیدا کند.

کی پور اظهار داشت: افتخار بزرگ ما این است که درحکومت اسلامی زندگی می کنیم ونظام اسلامی باقدرت درحال اشاعه فرهنگ اسلامی است وما وظیفه داریم که دراین راه تمام توان خود را انجام دهیم.

در ادامه دبیر ستاد غدیرشهرستان گزارش کلی از نحوه اجرای برنامه ها ارائه کرد و از اعضای ستاد خواستند تا برنامه های پیشنهادی خودشان را تا ظرف یک هفته به دبیر خانه ستاد ارائه کنند.