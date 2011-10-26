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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۱۷

عزیزی خبر داد:

وجود یک هزار و 840 هکتار بافت فرسوده در هرمزگان

وجود یک هزار و 840 هکتار بافت فرسوده در هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان با اشاره به وجود هزار و 840 هکتار بافت فرسوده در هرمزگان گفت: نوسازی بافتهای فرسوده 12 محله بندرعباس به مساحت 820 هکتار در اولویت کار ما قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی استان هرمزگان با تاکید بر نوسازی بافتهای فرسوده، عنوان کرد: اگر بافتهای فرسوده به خوبی مدیریت نشوند مشکلات فراوانی در آینده برای مردم ایجاد خواهد شد و آسیبها و ناهنجاریهای بی شماری در جامعه به وجود خواهد آمد.

وی با بیان اینکه باید با یک نگاه منطقی و عاقلانه بافتهای فرسوده را مدیریت کرد، ادامه داد: امروز بافتهای فرسوده به عنوان یک مشکل جدی برای کشور و استان هرمزگان تلقی می شود و با بروز هرگونه بلایای طبیعی همانند سیل و زلزله حوادث غیر قابل تصوری در بافتهای فرسوده به وقوع خواهد پیوست که باید از این حوادث پیشگیری کنیم.

استاندار هرمزگان افزود: خوشبختانه دولت فرصت خوبی را برای نوسازی بافتهای فرسوده ایجاد کرده و ما باید با استفاده از این فرصت به سرعت بافتهای فرسوده را نوسازی کنیم.

عزیزی توجه به دو نکته را در احیای بافتهای فرسوده ضروری دانست و اظهار داشت: توجه به جلب مشارکت مردم و همچنین ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی دو نکته مهمی است که باید در نوسازی بافتهای فرسوده به آن توجه کرد.

وی اضافه کرد: همکاری با شوراهای محل و استفاده از معتمدین و بزرگان محلات، بهره گیری از تجارب گذشته، استقبال از سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد وحدت رویه از جمله نکاتی است که باید در نوسازی بافتهای فرسوده به آن توجه داشت.

استاندار هرمزگان با تاکید بر تشکیل شورای توانمندسازی محلات، بیان داشت: با تشکیل این شورا می توان از نقطه نظرات اهالی محلات در نوسازی بافتهای فرسوده استفاده کرد تا سرعت کار افزایش یابد.

عزیزی در ادامه به وجود هزار و 840 هکتار بافت فرسوده در هرمزگان اشاره کرد و افزود: 820 هکتار بافت فرسوده در 12 محله شهر بندرعباس وجود دارد و نوسازی بافتهای فرسوده شهر بندرعباس باید در اولویت کار قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: طبق برنامه پیش بینی شده سالانه 10 درصد از بافتهای فرسوده بندرعباس نوسازی شود که با یک حرکت انقلابی و جهادی و داشتن اراده ای قوی می توان بسیار جلوتر از برنامه حرکت کرد.

کد مطلب 1444541

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