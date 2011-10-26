مهلت ثبت نام چهارمین دوره آزمون تفسیر قرآن نورالهدی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی بحرالعلوم اظهار داشت: ثبت نام چهارمین دوره آزمون تفسیر قرآن نورالهدی، با ثبت نام از تمامی متقاضیان گروه‌های سنی تا دهم آبان ‌ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این طرح هر سال اجرا می‌شود که در اولین دوره آن پنج جزء اول قرآن انتخاب شد و در دوره‌های بعد به سه جزء کاهش پیدا کرد و از سومین دوره نیز این آزمون در دو بخش اجرا شد که در این دوره نیز علاقمندان می‌توانند یا در بخش تفسیر جزء 12 و یا تفسیر اجزاء 12، 13 و 14 قرآن کریم اقدام به ثبت نام کنند.

بحرالعلوم از چاپ تفسیر جزء 12 قرآن کریم با قیمت یارانه ‌ای خبر داد و افزود: ثبت‌ نام‌ کنندگان برای دریافت این کتاب می‌ توانند به دفاتر تبلیغات اسلامی مراجعه کنند.

وی افزود: آزمون این طرح 27 آبان ‌ماه بر اساس کتاب تفسیر نمونه در سراسر کشور اجرا می‌ شود، همچنین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، نیروی انتظامی، سازمان دانشجویی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این طرح همکاری دارند.

بحرالعلوم در ادامه گزارش آمار ثبت‌ نام‌ کنندگان در این دوره را اعلام کرد و گفت: امسال تا پایان مهرماه، شش هزار و326 نفر ثبت نام کرده‌ اند.

برگزاری یادواره سرداران و 400 شهید میبد

در این یادواره که غرفه هایی از یادمان، ماکتهایی از مناطق جنگی، ادوات جنگی و همچنین موضوعات فرهنگی و روز برپا شده که مورد استقبال اقشار مختلف مردم قرار گرفته است.

در افتتاحیه این یادواره امام جمعه شهرستان میبد، استاندار یزد حضور داشتند و وعاظ برجسته و مداحان سرشناس کشور در آن به اجرای برنامه پرداختند.

رزمایش بازسازی عملیات والفجر8 از جمله برنامه های این یادواره بود که طی چهار شب برگزار شد و با استقبال چشمگیر مردم همراه بود.

مرکز قرآنی کوثر مبین تحت پوشش اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میبد با برپابی غرفه ای با موضوعات فرهنگی و قرآنی حضور فعالی را در این یادواره از خود به نمایش گذاشته در ضمن این اداره با نصب 16 پارچه نوشته با مضامین شهدا و دفاع مقدس در میادین و مکان برگزاری یادواره یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت.

حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی صدوق در هنرستان نمونه شبانه روزی خادمی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صدوق با حضور در هنرستان نمونه شبانه روزی خادمی به ایراد سخن پرداخت.

حجت الاسلام حمیدرضا عسکری با حضور در هنرستان نمونه خادمی ضمن اقامه نماز جماعت در سخنانی با استناد به روایات معصومین (ع) به بیان مطالبی پیرامون سعی و تلاش در انجام کارها پرداخت.

دیدار با مدیر هنرستان و طرح سوال و اهداء جوایز از دیگر برنامه های این مراسم بود.

عسکری آمادگی اداره تبلیغات اسلامی را جهت هرگونه همکاری ومساعدت در زمینه فرهنگی اعلام کرد.

برگزاری گفتمان دینی با موضوع دوست و آیین دوستیابی در شهرستان طبس

به همت اداره تبلیغات اسلامی طبس گفتمان دینی با موضوع دوست و آیین دوستیابی در مسجد جامع کریت برگزار شد.

در این گفتمان حجت الاسلام احمد مودب با اشاره به تاثیر پذیری نوجوانان از یکدیگر گفت: رفتارهای دوستان گاهی در حرکات جوانان و نوجوانان تاثیر گذار است.

وی در ادامه در این رابطه مطالبی از آیات و روایات بیان کرد.

در این گفتمان تعداد 60 نفر از دانش آموزان مدرسه راهنمایی پسرانه شهید آیت کریت شرکت کردند.