سخنرانی سعید شریعتی و صادق محصولی در نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت

مهدی امیریان دبیر اتحادیه تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت گفت: این نشست با همکاری انجمن اسلامی دانشجویان شهید بهشتی جمعه 6 آبان ماه از ساعت 8 تا 16 ششم آبان ماه در تالار مولوی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

وی افزود: در این نشست اکبر طلابیگی کارشناس ارشد حقوق بشر در خصوص تبلیغات فراوان علیه کشورمان سخنرانی می کند.

دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه در بخش دیگری از این نشست سعید شریعتی عضو مستعفی حزب منحله مشارکت در خصوص آرایش نیروهای سیاسی در آستانه انتخابات، سخنرانی خواهد کرد گفت: صادق محصولی عضو هیئت موسس جبهه پایداری نیز با موضوع باید و نبایدهای مجلس نهم به صحبت می پردازد.

وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: همچنین کرسی آزاد اندیشی با موضوع جنبش وال استریت با حضور صادق زیباکلام و محمدحسین قدیری ابیانه برگزار می شود.