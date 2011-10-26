210 نفر در سامانه نویسندگان ایثارگر گلستان عضویت دارند

محمدعلی طالع زاری در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از راه اندازی سامانه های متعدد و صنفی را برقراری ارتباط منطقی و استفاده از توان تخصصی هنر و اندیشه های ناب نویسندگان و هنرمندان متعهد به انقلاب و نظام اعلام کرد.

وی اظهار داشت: باید با اطلاع رسانی در زمینه های تولیدی و تالیفات مربوط به حوزه ایثار وشهادت بتوانیم ضمن برقراری عدالت در عرصه تالیفات و انتشارات این حوزه، گامی در راستای سیاستگذاری واحد در نحوه انتشار کتاب و سایر تالیفات داشته باشیم.

معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید گلستان گفت: بنیادشهید گلستان دارای سامانه های متعددی ازجمله سامانه وصایای شهدای استان، سامانه مدیران و بانوان ایثارگر استان و ... است.

گلستان بیش از چهار هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام مقدس اسلامی کرده است.