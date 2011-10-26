ابتلای 23000 نفر به ویروس ایدز در ایران

دکتر محمد مهدی گویا در حاشیه کارگاه پیشرفته کشوری نسل دوم نظام مراقبت ایدز HIV)) در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از این کارگروه را بررسی شیوه های نوین شناسایی افراد مبتلا به ایدز عوان کرد که اغلب شناسایی افراد پرخطر دشوار است.

وی زنان تن فروش، مصرف کنندگان مواد مخدر و تزریقی و روابط جنسی کنترل نشده را از جمله موارد پر خطر عنوان کرد و گفت: در گروه پرخطر بیش از 15 درصد معتادان در معرض ابتلا به ایدز هستند که این آمار شهر به شهر متفاوت است.

دکتر گویا تصریح کرد: بیشترین شیوه انتقال ویروس HIV استفاده وسایل تزریقی ازسوی معتادان بوده که در سالهای اخیر انتقال ایدز از طریق تماس جنسی و در میان زنان افزایش یافته است.

همچنین رئیس دفتر HIV دفتر مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به فعالیت مرکز آموزش منطقه ای نظام مراقبت HIV در کرمان اشاره کرد و گفت: این مرکز که در کرمان مستقر شده و به تایید سازمان جهانی بهداشت رسیده برای کارشناسان HIV کشورهای دیگر دوره های آموزشی برگزار می کند.

دکتر عباس صداقت با اشاره به فعالیت های این مرکز تشریح کرد: این مرکز شامل نظام مراقبت بیولوژیک و نظام مراقبت رفتاری بوده که مطالعات دوره ای و رفتار سنجی در بین گروههای دارای رفتار های پر خطر انجام می شود و همچنین برآورد میزان تخمین وضعیت اپیدمی بیماری در کشور از دیگر فعالیت های این مرکز بوده که کمک می کند با مدیریت بهتر سیستم ثبت هرگونه تغییرات اپیدمی HIVرا از قبل تخمین زده و برنامه ریزی های موثر برپایه نتایج این سیستم داشته باشیم.

صداقت افزود: در راستای بروز رسانی تکنیک ها و روش های این نظام مراقبت در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور این کارگروه در استان آذربایجان شرقی به میزبانی معاونت بهداشتی علوم پزشکی دانشگاه تبریز با حضور کارشناسان ایدز از اول تا پنجم آبان برگزار می شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری کارگروه پیشرفته کشوری نسل دوم نظام مراقبت HIV ایدز اظهار داشت: یکی از اهداف این کارگاه آشنایی با روش های نوین دسترسی به گروه های دارای رفتارهای پرخطر با توجه به اینکه گروه های دارای رفتارهای پرخطر HIV همچون مصرف کنندگان مواد مخدر، مصرف کنندگان تزریقی و افرادی که ارتباطات جنسی پر تعداد دارند، عمدتا افراد سخت در دسترس هستند لذا روش های نمونه گیری متداول برای انجام مطالعات در این گروه کاربرد نداشته و روش های ویژه برای دسترسی به این گروهها وجود دارد که در این همایش مروری بر این روش های نوین می شود.

دکتر صداقت در ادامه اظهار داشت: این کارگروه با هدف افزایش توان کارشناسان استانی و دسترسی بیشتر به گروه های دارای رفتارهای HIV در راستای انجام مطالعات رفتاری و ارائه خدمات پیشگیری و درمانی در حال برگزاری است.

گفتنی است، کارگروه پیشرفته کشوری نسل دوم نظام مراقبت HIVایدز از اول تا پنجم آبان از سوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در محل پتروشیمی تبریز با حضور استادان و کارشناسان ایدز از سراسر کشور برگزار می شود.