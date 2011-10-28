لیگ محل خودنمایی کشتی گیران جوان است/ ما هم مدعی هستیم

عباس حاج کناری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: من یکی از کشتی گیرانی بودم که توانستم از طریق مسابقات لیگ خود را مطرح کنم. به همین دلیل اعتقاد دارم این رقابتها فرصت خوبی برای درخشش جوانان و خودنمایی پشتوانههاست.
وی در ادامه افزود: از آنجائیکه در رقابتهای لیگ اکثر چهرههای سرشناس و عنواندار کشتی می گیرند این فرصت برای آینده سازان فراهم می شود تا با آنها مبارزه کرده و خود را ثابت کنند.
دارنده مدال نقره جهان با اشاره به اینکه برخیها نمی خواستند تیم ما با نفرات جوان در لیگ شرکت کند، اظهار کرد: بعضی از تیمها به دلیل وضعیت نامناسب مالی نمی توانند از کشتی گیران مطرح و ملی پوش استفاده کنند به همین خاطر برخیها به این بهانه قصد داشتند از حضور تیمهایی چون آبفا که کشتی گیران گمنامی و آینده سازی دارد در لیگ جلوگیری کنند که خوشبختانه این امر میسر نشد.
وی تصریح کرد: آبفای زنجان سال گذشته در لیگ دسته اول قهرمان شد و این حق تیم ما بود تا در لیگ برتر شرکت کرده و به رشد کشتی استان کمک کند.
حاج کناری درباره وضعیت تیم آبفای زنجان برای حضور در لیگ تاکید کرد: پس از توافقات نهایی با نفرات اول تیم قرارداد بستهایم و چند کشتی گیر بسیار خوب هم از بین نفرات حاضر در رقابتهای قهرمانی کشور جذب کردهایم.
وی خاطر نشان کرد: هر چند نفرات تیم ما جوان و گمنام هستند اما با همین نفرات هم در لیگ برتر مدعی خواهیم بود.
لیگ برتر کشتی آزاد طبق برنامه از دهه دوم آبانماه با حضور هشت تیم در دو گروه چهار تیمی برگزار می شود.
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