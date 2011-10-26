بی احتیاطی در جاده های استان قزوین حادثه آفرید

به گزارش خبرنگار مهر، یک راننده وانت نیسان که در اتوبان قزوین به سمت تهران در حرکت بود ظهر امروز چهارشنبه در اثر بی احتیاطی به تیرک چراغ برق برخورد کرد و با انداختن آن به محور مخالف موجب شد تیر برق به یک دستگاه خودروی پیکان که در محور مخالف حرکت می کرد برخورد کرده و دو سرنشین آن را زخمی کند.

مصدومان این حادثه که یک مرد 40 ساله و یک زن 35 ساله هستند برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند که راننده نیسان آسیب جدی ندید.

کارشناس پلیس راه علت این سانحه را عدم توجه راننده نیسان به جلو اعلام کرد.

همچنین در حادثه دیگری که صبح امروز در آزاد راه قزوین به زنجان روی داد یک خودروی پیکان به گاردریل مسیر برخورد کرد.

پلیس راه علت این حادثه را نیز عدم توجه به جلو از سوی راننده پیکان و نقص فنی خودرو اعلام کرده است.

در این سانحه، راننده خودرو که یک زن 50 ساله بود برای درمان جراحات وارده به بیمارستان منتقل شد.