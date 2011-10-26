اخبار کوتاه از اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد از برگزاری 30طرح فرهنگی در شش ماهه دوم سال جاری در این شهرستان خبر داد.

یعقوب فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این طرح ها در حوزه های آموزش و پژوهش، تشکلهای دینی، گفتمان های دینی مدارس، مساجد و دانشگاهها، امور بانوان و امور مساجد طراحی شده و بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته تا پایان سال جاری برگزار خواهند شد.

15 دوره آموزش قرآن در شهرستان دلفان برگزارخواهد شد

مدیر مؤسسه قرآنی پیامبراعظم(ص) شهرستان دلفان از برگزاری 15 کلاس آموزش قرآن‌ ویژه بانوان در قالب طرح نهضت قرآن‌آموزی در این مؤسسه خبر داد.

خدیجه شهبازی به خبرنگار مهر گفت: دوره‌های آموزشی زیر نظر اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان برگزار می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه این کلاس‌های آموزش قرآن از اول آبان‌ماه جاری آغاز می‌شود، افزود: این کلاس‌های آموزش قرآن‌ تا اواخر بهمن‌ماه امسال ادامه دارد و در پایان به قرآن‌آموزانی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، گواهینامه پایان دوره اعطاء خواهد شد.

500 محصول فرهنگی در شهرستان بروجرد توزیع شد

کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد از توزیع 500 محصول فرهنگی و قرآنی در بین فعالان فرهنگی این شهرستان خبر داد.

یعقوب فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: به منظور تغذیه فکری نیروهای فعال فرهنگی شهرستان بروجرد 500 نسخه محصول فرهنگی و قرآنی در مهرماه سال جاری در بین اقشار تاثیر گذار توزیع شده است.

وی تخصصی بودن و به روز بودن محصولات را از جمله مهمترین فاکتورهای موفقیت طرح دانست و تداوم این برنامه را خواستار شد.