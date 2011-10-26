انتخابات شورای دانش آموزی در 1800 مدرسه یزد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات شورای دانش آموزی مدارس استان یزد همزمان با سراسر کشور در هزار و 800 مدرسه یزد برگزار شد تا دانش آموزان قریب 9 هزار نفر را به عنوان اعضای اصلی وعلی البدل شورای مدرسه خود انتخاب کنند.

به همین مناسبت مراسم نمادینی با حضور مسئولان استانی در مدرسه راهنمایی مومنین آزاد شهر برگزارشد و

در این مراسم مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به اهمیت و جایگاه والای انسان به عنوان اشرف مخلوقات بر ضرورت رعایت حرمت و احترام به انسان در هر جایگاهی که باشد تاکید کرد.

کاظم رحیمی نژاد سنت پیامبر(ص)در مشورت با اصحاب و مسلمانان را یادآور شد و مشورت پیامبر(ص) با اصحاب خود را نشان بها دادن به مسلمانان در مکتب متعالی اسلام دانست.

در این مراسم فرماندار یزد، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک یزد، مشاور استاندار و رئیس اداره روابط عمومی استانداری و جمعی از فرهنگیان و دانش آموزان حضور داشتند.