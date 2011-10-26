400 واحد صنفی مزاحم در بازار گنبد وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی قزل سفلی عصر چهارشنبه در جلسه ساماندهی صنوف مزاحم شهرستان ، با اشاره به علاقمندی بخش خصوصی برای اجرای طرح تجمیع 400 واحد صنفی مزاحم در محل بازار روسها گفت : برای اجرایی شدن این طرح باید نوع صنوف مشخص شوند و تا پایان آبان ماه استعلامها و نوع توافقات با شهرداری و کارهای مقدماتی و نشستهای سه جانبه انجام شود .

وی گفت : در صورت به نتیجه رسیدن این طرح تنها بخشی از صنوف ساماندهی می شوند و باید برای همه صنوف مزاحم برنامه ریزی کرد.



معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان گنبد کاووس، ساماندهی صنوف مزاحم و آلاینده را از نیازهای اساسی شهرستان بر شمرد و افزود: این ساماندهی از جهت زیست محیطی زیبا سازی شهری و رفع مزاحمت ها برای مردم و تجمیع این صنوف دارای اهمیت است.



