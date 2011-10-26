  1. استانها
  2. گلستان
۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۳۲

قزل سفلی:

400 واحد صنفی مزاحم در بازار گنبد وجود دارد

400 واحد صنفی مزاحم در بازار گنبد وجود دارد

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی اجتماعی فرماندار گنبد کاووس گفت: 400 واحد صنفی مزاحم در محل بازار روسهای شهرستان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی قزل سفلی عصر چهارشنبه در جلسه ساماندهی صنوف مزاحم شهرستان ، با اشاره به علاقمندی بخش خصوصی برای اجرای طرح تجمیع 400 واحد صنفی مزاحم در محل بازار روسها گفت : برای اجرایی شدن این طرح باید نوع صنوف مشخص شوند و تا پایان آبان ماه استعلامها و نوع توافقات با شهرداری و کارهای مقدماتی و نشستهای سه جانبه انجام شود .

وی گفت : در صورت به نتیجه رسیدن این طرح تنها بخشی از صنوف ساماندهی می شوند و باید برای همه صنوف مزاحم برنامه ریزی کرد.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان گنبد کاووس، ساماندهی صنوف مزاحم و آلاینده را از نیازهای اساسی شهرستان بر شمرد و افزود: این ساماندهی از جهت زیست محیطی زیبا سازی شهری و رفع مزاحمت ها برای مردم و تجمیع این صنوف دارای اهمیت است.

 
کد مطلب 1444555

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها