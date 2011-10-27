به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، علی الحسین نایب رئیس فیفا قرار است این موضوع را در جلسه کمیته اجرایی فیفا در ماه دسامبر (آذرماه) مطرح کند. فیفا پوشیدن روسری اسلامی و پوشاندن گردن را در سال 2007 با ادعای نگرانی هایی نسبت به ایمنی بازیکنان ممنوع کرد.

براساس بیانیه ای از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، پیشنهادهایی که به فیفا ارائه می شود باید استفاده امن از حجاب در بازی را تضمین کند، به رسوم فرهنگی بازیکنان زن از کشورهای اسلامی و همچنین مقررات فیفا احترام بگذارد.

مقامات ورزشی در کشورهای اسلامی از این ممنوعیت انتقاد کرده و اظهار می دارند که این ممنوعیت زنان را از بازی کردن فوتبال دلسرد می کند.

در ماه ژوئن ( خرداد ماه) تیم فوتبال ایران برای رقابتهای المپیک 2012 نتوانست در مقابل اردن بازی کند چرا که اعضای این تیم از بازی با حجاب منع شدند.

