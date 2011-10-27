سفر 20 بانوی مصری به ایران/ افزایش تعاملات فرهنگی با بانوان مسلمان

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه حجازی مدیر کل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی طی نشست خبری که صبح چهارشنبه 4 آبان برگزارشد از سفر هئیت بانوان اندیشمند مصری به ایران خبر داد گفت: پس از اتفاقات اخیر فرصت و شرایط بهتری نسبت به قبل برای مراودات فرهنگی با بانوان کشورهای مسلمان به ویژه مصر فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه این هیئت برای اولین بار وارد ایران می شود و یک هفته در ایران اقامت خواهد داشت گفت: با برنامه های تدارک دیده شده انتظار می رود آنها با واقعیتهای ایران آشنا و زمینه های همکاری آینده فراهم شود.

حجازی با اشاره به اینکه در طول این سفر تلاش می شود افزایش تعاملات فرهنگی ایران و مصر را مدنظر داشته باشیم گفت: این هئیت یک هیئت رسمی نیست و مردمی محسوب می شود، این بانوان با پیشینه فعالیتهای دانشگاهی، اجتماعی، سیاسی، دینی و رسانه ای وارد کشور می شوند. ما نیز تلاش می کنیم این هیئت در بخش غیر رسمی با مراکز متناسب با فعالیت خود ارتباط برقرار کنند.

مدیر کل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تصریح کرد: طی چند ماه اخیر هیئتهایی از مصر به ایران سفر کرده اند، در طول دیکتاتوری مبارک، سیاه نماییهایی علیه ایران در جامعه مصر رواج داشت، اما افرادی که در قالب هیئتهای قبلی به ایران آمده اند دیدگاهشان نسبت به کشور ما تغییر کرده است. در زمان حکومت دیکتاتوری مبارک آنچه در اذهان عمومی جامعه مصر تبلیغ می شد با واقعیت جامعه ایران متفاوت بود.

وی با تأکید بر اینکه این سفر برای بانوان مصر فرصت آشنایی با واقعیتهای ایران است، گفت: برنامه های مختلفی برای این هئیت برنامه ریزی شده از جمله دیدار با مقامات رسمی کشور چون رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بخش امور زنان و خانواده در نهاد ریاست جمهوری از جمله دیدارهای رئیس آنها خواهد بود.

حجازی اضافه کرد: دیدار از مراکز دانشگاهی در باب تعاملات آینده، دیدار از نمایشگاه مطبوعات برای برقراری ارتباط نزدیکتر با اهالی رسانه از برنامه های بخش علمی و فرهنگی بوده و سفر به اصفهان از برنامه های حوزه تمدنی این هئیت است. آنها همچنین سفری به قم داشته و با آیت الله جوادی آملی و دکتر فریده مصطفوی فرزند امام(ره) دیدار می کنند.

هئیت 20 نفره بانوان مصری جمعه وارد ایران می شوند و برنامه های خود را از روز شنبه آغاز می کنند. این هیئت تا 14 آبان در ایران بوده و در مراسم 13 آبان نیز در مقابل لانه جاسوسی حضور خواهند یافت.

وی با اشاره به این که طی سالها رسانه های غری فضای نامطلوبی از ایران به تصویر کشیده اند، گفت: برنامه هایی برای مقابله با این فضای نامطلوب اجرا شده است اما حجم فعالیتهای انجام شده با فعالیتهای غرب برابری نمی کند. ما با زنان کشورهای غیراسلامی نیز ارتباطهایی داشته ایم حتی با بانوانی از ادیان و مذاهب مختلف ارتباط داریم تا در فضایی مشترک با گفتگو به نتایج مشترکی دست یابیم، اما مسلمانان در این برنامه اولویت خاص دارند.

صدیقه حجازی گفت: از اهالی رسانه به ویژه کشورهای غربی پیشتر دعوت کرده ایم تا به ایران سفر و از مراکز مورد نظر خود دیدن کنند تا گزارشهای خود را مبتنی بر واقعیتهایی که کسب کرده اند تنظیم کنند.

وی ایجاد زمینه برای تعامل بانوان ایران با بانوان سایر کشورها به ویژه کشورهای مسلمان را هدف فعالیتهای این مرکز عنوان کرد و گفت:‌ قصد داریم این سطح از روابط را با سایر کشورها به حد مطلوب برسانیم تا پیوند عمیق معنوی میان ایران و سایر کشورها ایجاد شود. ایران تحولات و پیشرفتهای بسیاری داشته و در رشد علمی چشمگیر زنان نیز قابل توجه است، از این رو این تعاملات فرصتی برای معرفی قابلیتها و توانمندی های زنان مسلمان ایران به سایر کشورها است.