کمیسیون تقویت و پشتیبانی سازمان بسیج دانش آموزی در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه سلمان سیستان و بلوچستان ظهر چهارشنبه در این جلسه اظهار داشت: قشر بسیج دانش آموزی یکی از اقشار موثر در اجتماع در راستای آگاه سازی، بیداری، دشمن شناسی و… است.

سرهنگ خدا رحم سارانی گفت: دانش آموزان در زمان ورود به مدارس عضو پایگاه مقاومت بسیج در واحدهای آموزشی خود می شوند که برای ثبت فعالیت در برنامه های مختلف واحد آموزشی حضور و شرکت دارند.

وی افزود: بسیج دانش آموزی با اجرای برنامه های بسیار در طول سال ویژه دانش آموزان آنها را با مسائل سیاسی روز آگاه کرده و طریقه مقابله با جنگ نرم دشمنان را که حفظ اعتقادات، ارزشهای دینی و انقلابی و پاسداری از آرمانهای شهداست را آموزش می دهد تا به عنوان افراد آینده ساز ایران اسلامی نقشه های شوم دشمنان را خنثی کنند.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه سلمان سیستان و بلوچستان برگزاری 21 یادواره شهدا دانش آموز در سطح استان و برگزاری جلسه های سیاسی معرفتی و ارزشی در سراسر واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی و فرهنگیان در سیستان و بلوچستان را از برنامه های موثر در افکار جوانان و نوجوانان عنوان کرد و خواستار حل مشکلات این قشر در سایر نواحی استان شد.