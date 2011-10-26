100 هزار راس گوسفند برای قربانی حجاج ایرانی تهیه شده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهربه سرزمین وحی، حمید حبیبی تنها رئیس ستاد مکه مکرمه در جمع خبرنگاران گفت: 100 هزار راس گوسفند برای قربانی حجاج در روز عید قربان تهیه شده و نمایندگان کاروانها برای انتخاب گوسفندها طی دو سه روز آینده به محل نگهداری آنها اعزام می شوند.



وی افزود: دفتر نمایندگی سازمان حج قرارداد با بانک توسعه اسلامی بسته شده، گوسفند به تعداد 100 هزار راس تهیه شده و در جده نگهداری می شود که پس از انتخاب توسط نمایندگان کاروانها به منطقه منی آورده می شوند.



حبیبی تنها اظهارداشت: سلاخ‌هایی برای ذبح اسلامی از ایران وارد شده اند که روز عید قربانی‌ها را ذبح کنند. رئیس ستاد مکه مکرمه یادآور شد: برای خرید هر راس گوسفند قربانی، 420 ریال سعودی (بر اساس هر دلار 1200 تومان و هر 100 دلار 373 ریال عربستانی ، معادل حدود 134 هزار تومان) هزینه از طرف حجاج در ایران پرداخت شده است.



وی یادآور شد: پول گوسفندها از طریق بانک توسعه اسلامی پرداخت شده و 100 هزار راس گوسفند به قدر کافی تهیه شده است. حبیبی تنها خاطر نشان کرد: حتی برای کاروان ایرانیان مقیم خارج کشور که به حج آمده اند و نیز برای خدمه زائران ایرانی گوسفند قربانی تهیه شده است.



رئیس ستاد مکه مکرمه سازمان حج و زیارت گفت: گوشت گوسفندان قربانی با دستگاههای مکانیزه تمیز و لفاف بندی و سپس فریز می شود و یک بخش از گوشت با نظارت ایرانیها به مناطق فقیر نشین عربستان و یک بخش به مناطق مستمند مانند سومالی و پاکستان ارسال می شود.



وی گفت: سال گذشته برخی از گوشت قربانیها برای سیل زدگان پاکستان ارسال شد. البته کمیته امداد امام خمینی(ره) این قربانیها را توزیع می کند. حبیبی تنها در پاسخ به این پرسش که آیا هیچ مقدار گوشت قربانی معدوم یا دفن می شود، گفت: با اطمینان می گویم بحث معدوم کردن و یا دفن کردن لاشه گوسفند قربانی مطرح نیست، بلکه گوشت قربانیها فریز و بسته بندی شده و توزیع می شود.