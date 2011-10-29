حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد گزارش اخیر نماینده سازمان ملل در امور حقوق بشر گفت: ایران 30 سال است که از سازمان ملل قطع امید کرده چرا که سکان این سازمان مثلا بین المللی در دستان استکبار جهانی است و امروز شاهد آن هستیم که شاخه‌های فرعی آن با عنوان دفاع از حقوق بشر ماموریت ویژه ای برای تخریب ایران دارند که آقای احمد شهید هم یکی از این ماموران است.

وی افزود: آنها جز تخریب نظام جمهوری اسلامی برنامه دیگری ندارند و فکر می کنند شاقول هستند و تمام کشورها باید قوانین خود را با قوانین آنها وفق دهند در حالی که هر کشوری قانون خودش را دارد و بدان قانون عمل می کند.

این عضو شورای مسئولان عالی قضایی کشور با بیان اینکه در ایران قوانین ریشه در شریعت و احکام الهی و قرآن دارد گفت: به راستی احکام الهی ریشه در فطرت آدمی دارد. در قرآن کریم خداوند متعال قصاص را زندگی و حیات عنوان کرده است البته مسئولان هم باید توجه داشته باشند تا قوانین به نحو احسن اجرا شده تا بهانه به دست دشمن ندهیم.

حجت الاسلام منتظری گفت: حکم اعدام در تمامی کشورها بر اساس قوانین خودشان اجرا می شود. حتی آمریکا هم اعدامیهای زیادی را در کارنامه قضایی خود دارد ولی کیفیت اعدامها در هر کشور متفاوت است.