به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته شدگان نهایی 5 رشته دارای شرایط خاص از سوی سازمان سنجش اعلام شده و این پذیرفته شدگان می توانند در روزهای یکشنبه 8 آبان و دوشنبه 9 آبان برای ثبت نام به دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل قبولی مراجعه کنند.

سازمان سنجش نتایج نهایی رشته‌های تحصیلی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری (کد 2195) و کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی (کد 3609) موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سوره، رشته تحصیلی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نقشه‌برداری(کد 2244) آموزشکده فنی نقشه برداری وابسته به سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی (کد 3608) موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رفاه، رشته‌ تحصیلی کارشناسی ناپیوسته تربیت معلم قرآن کریم (کد 3174) دانشکده معارف قرآنی اصفهان از محل ردیف رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص را اعلام کرده است.