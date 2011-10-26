فراخوان شعر سروش بیداری اسلامی در گناباد

علی قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از برگزاری این فراخوان بازخوانی تاریخ یوم الله 13 آبان به زبان شعر و نقاشی و در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی و آزاد است.

وی تصریح کرد: علاقمندان می توانند آثار خود را تا تاریخ هشتم آبان ماه به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کنند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد بیان داشت: به آثار برتر لوح سپاس و جوایزی ارزنده در آیینی که به همین مناسبت در تاریخ یازدهم آبان در محل سالن آمفی تئاتر ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد، اهدا می شود.

وی گفت: این مراسم با همکاری انجمن ادبی، هنرهای تجسمی و کانون فرهنگی هنری شهدای قائم برگزار می شود و از آثار نقاشی رسیده نیز نمایشگاهی برپا خواهد شد.