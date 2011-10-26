به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از مرحله یک‌شانزدهم نهایی رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری چند دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم سایپا مهر کرج دست به کار بزرگی زد و در ورزشگاه خانگی تیم راه‌آهن را با نتیجه 3 بر یک شکست داد. علی دایی که در دو دوره گذشته این مسابقات با تیم پرسپولیس به عنوان قهرمانی دست یافته بود، با این باخت وداع زودهنگامی با جام قهرمانی داشت.

تیم ذوب‌آهن اصفهان هم با گل‌های دقایق پایانی صادقیان و قاضی گسترش فولادتبریز را از پیش رو برداشت تا در مرحله یک‌هشتم نهایی حریف پرسپولیس شود. مس سرچشمه هم در اراک با یک گل شهرداری این شهر را شکست داد. صبا هم با گل دقایق پایانی فرزانه از سد پیام مخابرات فارس عبور کرد تا در مرحله بعدی حریف مس سرچشمه شود.

دربی تبریز هم در پایان 90 دقیقه قانونی بازی با تساوی به پایان رسید که برنده این مسابقه هم در وقت‌های اضافی یا ضربات پنالتی مشخص خواهد شد.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* سایپا مهر کرج 3 - راه آهن شهرری یک

گل‌ها: رضا احمدی(7)، امیر طاهری‌نیا(10) و مهدی ترکمان(52) برای سایپا مهر - بهادر عبدی(31) برای راه‌آهن

* شهرداری اراک صفر - مس سرچشمه یک

گل: وحید علی آبادی(7) برای مس

* صبای قم 2 - پیام مخابرات فارس یک

گل‌ها: رضا عنایتی(57) و حمیدرضا فرزانه(88) برای صبای قم - مارین پریچ(68) برای پیام مخابرات

* ذوب‌آهن اصفهان 2 - گسترش فولاد تبریز یک

گل‌ها: پیام صادقیان(85) و محمد قاضی (89) برای ذوب‌آهن - مصطفی صالحی‌نژاد(2+90) برای گسترش فولاد

* شهرداری تبریز صفر - ماشین سازی تبریز صفر(این دیدار به وقت اضافه کشیده شده‌ است)

مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز چهارشنبه با برگزاری دو مسابقه زیر به پایان می‌رسد:

* صنعت نفت آبادان - گهر زاگرس لرستان، ساعت 16:55، ورزشگاه تختی آبادان

* استقلال تهران - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

برنامه دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی که تا این لحظه مشخص شده است، به شرح زیر است:

* فجرسپاسی شیراز - مس کرمان

* ابومسلم مشهد - شاهین بوشهر

* سیاه جامگان مشهد - شهرداری یاسوج

* داماش گیلان - برنده دیدار شهرداری تبریز با ماشین سازی تبریز

* پرسپولیس - ذوب‌آهن اصفهان

* فولاد خوزستان با برنده دیدار صنعت نفت آبادان - گهر زاگرس لرستان

* صبای قم - مس سرچشمه کرمان

* سایپامهر کرج - استقلال تهران با شیرین فراز کرمانشاه