تیم شهید رجبی شوراب قهرمان مسابقات والیبال گناباد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در جمع خبرنگاران گفت: در این مسابقات هشت تیم حضور داشتند که در دو گروه چهار تیمی در سالن جهان پهلوان تختی این شهرستان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

نجف زاده با تشکر از همکاری هیئت والیبال شهرستان گناباد در انجام این مسابقات تصریح کرد: استقبال تماشاگران از این بازیها در چند سال اخیر بی سابقه بوده است.

وی ادامه داد: بعد از انجام مسابقات گروهی چهار تیم پایگاه شهید رجبی شوراب، هلال احمر، استقلال بتن اماده ازقندی و بهشیران بهاباد به مرحله نیمه نهایی رسیدند.

سرپرست تربیت بدنی سپاه پاسداران گناباد افزود: در پایان این مسابقات تیم شهید رجبی شوراب با غلبه بر هلال احمر قهرمان این مسابقات شد و تیم استقلال بتن آماده ازقندی نیز در دیدار رده بندی با غلبه بر بهشیران بهاباد به مقام سوم دست یافت.