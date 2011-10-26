طرح بزرگ "منزل به منزل تا بهشت" در لرستان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور اجرایی شدن طرح منزل به منزل تا بهشت، مراسمی با حضور استاندار لرستان، مسئولین دستگاههای اجرایی استان و اعضا ستاد بازسازی عتبات عالیات در محل اداره کل پست استان لرستان برگزار شد.

استاندار لرستان در این مراسم اظهار داشت: این طرح کار بسیار فوق العاده و بزرگی است که توفیق الهی است و نصیب هر کسی نمی شود.

حبیب الله دهمرده با تاکید بر مشارکت مردم استان در اجرای این طرح، ابراز امیدواری کرد که طرح بزرگ "منزل به منزل تا بهشت" الگوی مناسبی برای دیگر استانهای کشور باشد.

مدیر کل پست استان لرستان نیز در این رابطه اظهار داشت: این اداره کل قرار است در قالب طرح بزرگ "منزل به منزل تا بهشت" تعداد 300 هزار پاکت در سطح استان را توزیع کند.

رحمان بیرانوند ادامه داد: در این پاکت ها شماره حساب و تلفن های مربوط به ستاد عتبات عالیات موجود است که مردم می توانند هدایا و نذورات خود را برای بازسازی حرمین مطهر حضرت علی(ع)، امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل (ع) تحویل دهند.