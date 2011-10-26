دریافت گزارش از یک معتاد نشان دهنده درماندگی آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی به سیره ائمه و بزرگان دین در انجام اعمال و فرایض ماه ذیالحجه اشاره کرد و گفت: بزرگان و اهل معرفت همواره منتظر حلول این ماه بودند و هستند تا از برکات ایامش استفاده کنند و مخصوصاً ده روز اول این ماه عظیم را که به عشر ذیالحجه مشهور است از دست ندهند.
وی با تاکید بر روایات متعددی که در خصوص عظمت و برکت ماه ذیالحجه نقل شده است به روایتی منقول از پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد و گفت: در روایتی از پیامبراکرم محمدمصطفی (ص) آمده است که « ما من ایام ازکی عندالله و لا اعظم اجرا من عشرالاضحی قیل ولاالجهاد فی سبیل الله» و هنگامی که یاران آن حضرت میپرسند آیا حتی اجر جهاد در راه خدا نیز در حد عظمت و برکت این ماه نیست پاسخ میفرمایند که «ولاالجهاد فیسبیلالله الا رجل خرج بنفسه و ماله ثم لم یرجع من ذالک بشیء».
رئیس قوه قضائیه همچنین توصیه کرد که باید به باطن فرایض و ادعیه این ماه و تأثیر شگرف آن بر تزکیه روح و روان انسان توجه کنیم و به آیه شریفه « و واعدنا موسی ثلاثین لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح و لا تتبع سبیل المفسدین» اشاره کرد و افزود: برخی از بزرگان فرمودهاند که باید توجه کرد که «مواعده» حقتعالی چیست و باید کاری کنیم شوق به لقاءالله در انسان متزاید شود. در روایتی از پیامبر اکرم اسلام درباره شوق حضرت موسی (ع) نسبت به دیدار حقتعالی آمده است: موسی (ع) « ما اکل و ما شرب و ما نام فی ذهابه و مجیئه اربعین یوماً شوقاً الی لقاءالله».
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: امیدواریم با عمل صحیح و با اخلاص و با اعمالی که نباید آن را کوچک شمرد حتی با دو رکعت نماز که با خلوص کامل آثار شگرفی در پی دارد مراقبت و توجه خاصی نماییم تا بتوانیم قدم در راه لقای الهی بگذاریم.
رئیس دستگاه قضا به تحولات اخیر منطقه و جهان اشاره کرد و گفت: در وضع کنونی دنیا تحولات عجیب و سریعی رخ داده است که در خاورمیانه، شمال آفریقا و حتی در خود آمریکا و اروپا شاهد آن هستیم، تحولاتی که تحلیل آن حتی برای متفکران غربی نیز دشوار است؛ اما قطعاً درس عبرتی است برای تمام مستکبران دنیا که سرانجام دیکتاتور لیبی و پایان کارش را ببینند و عبرت بگیرند که چگونه دیکتاتوری که 42 سال بر یک کشور حکمرانی کرد و تمام دنیا را به تمسخر میگرفت سرانجام با آن وضع فلاکتبار از دنیا رفت.
رئیس قوه قضائیه بیداری اسلامی کشورهای منطقه و سقوط دیکتاتورها و نیز اسلامگرایی مردم و انقلابیون مسلمان را قابل توجه و تأمل دانست و گفت: در آغاز قیامهای منطقه، تلاش بسیاری میشد که بگویند این خیزشهای اسلامی و دینی نیست، اما اکنون در خود لیبی، مسئول شورای عالی انقلابیون اعلام میکند که باید قانون اساسی ما بر اساس شریعت اسلام باشد و این مسئله به شدت غرب را نگران کرده است.
آیت الله لاریجانی به گرایشهای اسلامی مردم تونس نیز اشاره کرد و افزود: در تونس هم اسلامگراها در انتخابات جلو افتادهاند و البته نحوه رفتار مردم تونس از قبل هم نشان میداد که علاقه وافری به اسلام دارند و این گرایش در یمن و بحرین نیز کاملاً محسوس است.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه اسلام دینی منطبق با فطرت پاک انسانهاست؛ به جنبش والاستریت آمریکا و مقابله مردم با تبعیضهای نظام سرمایهداری اشاره کرد و اظهار داشت: جنبش والاستریت ممکن است مانند انقلاب ایران نباشد ولی جنبشی است که در شهرهای مختلف آمریکا به راه افتاده و مسئله بسیار مهمی است چگونه در کشوری که ادعای قدرت و توان عالی اقتصادی و نظامی دارد چنین جنبشی راه میافتد و شعارهای ضد سرمایهداری داده میشود، تمام اینها نشان میدهد که مردم و فطرتهای انسانی در مقابل تبعیضهای نظام سرمایهداری قد علم کرده و نظامها و تفکراتی که خلاف فطرت انسانی بوده و منطبق با وحی الهی نیستند هرگز باقی نمیمانند؛ هرچند در برههای از زمان شاید با شعارهایی فریبنده بتوانند مردم را جذب کنند.
آیت الله لاریجانی به سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه اشاره کرد و با «پربرکت» خواندن آن گفت: یکی از برکات این سفر سخنان مقام معظم رهبری درباره رسالت جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگویی قابل اتکا در جهان امروز است.
رئیس قوه قضائیه افزود: انقلاب اسلامی ایران از همان ابتدا با صدایی رسا گفته است کمونیسم و سرمایهداری چاره مشکلات زندگی و پیشرفت بشر نیست و بلکه این نظام اسلامی مبتنی بر وحی الهی و فطرت انسانی است که چارهساز است.
رئیس قوه قضائیه سرانجام «سرمایهداری افسار گسیخته» غرب را برای تمام مردم دنیا نمایان و «البته غیرقابل اتکا» دانست و افزود: نتیجه سرمایهداری افسار گریختهای که میگوید هرکسی هر قدر توانست و قدرت داشت میتواند ثروت جمع کند و اصلاً دولت هیچ نقشی نباید داشته باشد و دایره اختیارات و آزادیهای فردی نباید محدود شود و معتقد است حتی همین مقداری که در کشورهای غربی بحث بیمه و چتر حمایتی دولت وجود دارد هم نباید باشد، نتیجهاش این میشود که بانکهای خصوصی سرمایههای مردم را به باد بدهند و فشارهای اقتصادی و بیکاریهای عظیم کشوری را که مدعی یکهتازی و قلدرمآبی در دنیا را دارد به اضمحلال بکشاند.
آیت الله آملی لاریجانی به تجربه بلوک شرق و نابودی آن اشاره کرد و گفت: اخیراً برخی از مسئولان نظام پیشین کمونیسم که شاهد فروپاشی آن بودهاند، اعلام کردهاند وضعی که در اروپا و آمریکا پیش آمده شبیه وضعی است که در شوروی در حال فروپاشی رخ داده بود و اکنون حتی برخی متفکران غربی هم ابراز نگرانی کرده و اعلام کردهاند که این اعتراضها آثار همان سرمایهداری لجام گسیخته است.
رئیس قوه قضائیه فرافکنی آمریکا و مشکلتراشی برای دیگر کشورها از جمله ایران را نشانهای از درماندگی این کشور در حل مشکلات داخلی خود برشمرد و افزود: آنان آنقدر درمانده شدهاند که حسب گزارشها یک آدم معتاد و دائمالخمر را که سالیان سال هم در آمریکا بوده را عامل ترور سفیر عربستان معرفی میکنند و هیچگاه با خود فکر نکردهاند که جمهوری اسلامی ایران چه نیازی به ترور سفیر عربستان دارد و با آدم این چنینی چه نسبتی دارد؟
آیت الله لاریجانی افزود: مردم و مسئولان ایران در مقابل این هجمهها و فشارها تنها یک کلمه پاسخ دارند و آن این است که کشور ما آبدیده شده است و در طول سی سال گذشته همواره این فشارها را تحمل کرده، اما هرگز عقبنشینی نکرده و همچون امت واحده تمام مشکلات داخلی و خارجی را پشت سر گذاشته و توطئههای اخیر نیز انشاء الله به خود دشمنان ایران عزیز باز خواهد گشت؛ « و مکروا و مکرالله و الله خیرالماکرین».
دستور رئیس قوه قضائیه بر اجرای طرح پیشخوان قضائی در کشور
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی طرح الکترونیکی «کنترل تردد ارباب رجوع در محاکم قضایی» که بصورت آزمایشی در چند مجتمع قضایی در محاکم استان تهران در حال انجام است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و آیت الله آملی لاریجانی در این خصوص گفت: آنچه در مورد اجرای طرحهای الکترونیکی مهم است، تسهیل کار مردم، تکریم ارباب رجوع و قطع حضور واسطهها در محاکم است.
رئیس قوه قضائیه همچنین خواستار اجرایی و فراگیر شدن، طرحهای الکترونیکی از جمله طرح «پیشخوان» در محاکم شد.
در این جلسه کارگروهی 6 نفره تعیین شد، تا به بررسی وضعیت ساختمانها و امکانات لازم به منظور نصب سختافزارها و نرمافزارهای الکترونیکی و رفع موانع برای اجرای طرح کنترل تردد ارباب رجوع در محاکم قضایی که به صورت نمونه در دادگستری استان تهران اجرایی شده بپردازند.
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