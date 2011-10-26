هزار نفر در مسابقه قرآنی گناباد ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالبیان ظهر چهارشنبه در ستاد برگزاری سی وچهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در این شهرستان گفت: با توجه به اینکه مسابقات قرآنی این شهرستان حدود دو هزار نفر شرکت کننده خواهد داشت همه دستگاهها فرهنگی و اجرایی باید دست اندارکاران این رخداد فرهنگی را یاری کنند.

وی گفت: این مسابقه در روزهای 24 تا 26 آبان ماه در شهرستان گناباد برگزار می شود.

وی افزود: تاکنون بیش از یک هزار نفر برای شرکت در مراحل مختلف مسابقه قرآنی شهرستان گناباد ثبت نام کرده اند و تا 10 آبان ماه فرصت برای ثبت نام باقی است.