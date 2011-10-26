بیماران روانی باید از تمامی حقوق انسانی خود برخوردار شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه افسری اظهار داشت: کودکان، سالمندان، افراد داغدار، بازماندگان حوادث و بلایای طبیعی، معلولان جسمی، قربانیان خشونت و سوء رفتار، افراد بیکار، فرزندان طلاق، بیماران جسمی مزمن و کارکنان مشاغل دشوار و پراسترس از نظر بهداشت روان نیازمندی بیشتری داشته و از گروه های آسیب پذیر در سلامت روان محسوب می شوند.

وی افزود: این افراد نیاز دارند که مسؤولان آنها را در برنامه ریزی های سلامت روان، در نظر گرفته و مسؤولان هم باید برنامه های خود را طوری تنظیم کنند که گروههای آسیب پذیر تحت پوشش برنامه قرار بگیرند و تمامی راهکارهای لازم برای پیشگیری از ابتلاء آنها به اختلالات روانی اجرا شود.

افسری تصریح کرد: سیاستهای دولت باید به گونه ای باشد که بیماران روانی در جامعه مورد احترام باشند، کسی به آنها آزار نرساند و علاوه بر این همانند سایر بیماران جسمی از خدمات درمانی با کیفیت برخوردار باشند.

کارشناس اداره روان تاکید کرد: بیماران روانی نباید توسط کارکنان مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانها مورد اهانت و سوء رفتار قرار گیرند بلکه مسؤولان باید تمهیداتی را در نظر بگیرند تا شرایط درمان بیماران روانی کیفیت بهتری پیدا کند.

افسری خاطرنشان ساخت: دولت باید نسبت به افزایش تختهای بستری بیماران روانی در بیمارستان های عمومی اقدام کند تا این بیماران حتی المقدور مانند سایر بیماران تلقی شوند با این اقدام، از مطرود ماندن بیماران روانی در جامعه جلوگیری می شود و همگان آنها را مانند بیماران جسمی در نظر می گیرند.

به گفته وی، باید انگ بیمار روانی را در جامعه کاهش داد و نسبت به فرهنگسازی و اصلاح باورهای مردم در مورد بیماران روانی تلاش کرد.

کارشناس اداره روان وزارت بهداشت افزود: دارا بودن سیستم دقیق و مداوم ثبت آمار بیماران روانی در کشور کمک بزرگی است به اینکه مسؤولان و برنامه ریزان بتوانند، میزان شیوع اختلالت روانی را درسطح کشور تخمین بزنند و به میزان اثر بخشی برنامه های سلامت روان پی ببرند.