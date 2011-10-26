جایگاه امروز نظام اسلامی مرهون واقعه غدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه امامت و ولایت که با حضور رئیس بنیاد بین المللی غدیر و جمعی از مدیران استان در دفتر امام جمعه قزوین برگزار شد اظهارداشت: مسئله غدیر و ولایت در نظام اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و وظیفه همه دلسوزان و مومنان است تا نگذارند دشمنان به این عمود خیمه انقلاب خدشه ای وارد کنند.

وی افزود: دشمنان همواره تلاش می کنند تا با توطئه های گوناگون و به راه انداختن جنگ نرم و گمراه کردن افکار عمومی بخصوص نسل جوان موجب دوری مردم از ولایت فقیه شوند.

آیت الله باریک بین تصریح کرد: در این میان روحانیون، نخبگان و اساتید دانشگاهها در تشریح واقعه غدیر و جایگاه ولایت نقش مهمی بر عهده دارند و باید با رفع شبهه به سوالهای مردم در این زمینه بدرستی پاسخگو باشند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: ولایت فقیه چون خورشید درخشانی است که تداوم واقعه غدیر است و در این ایام باید در مراسم جشن غدیر که در مناطق مختلف استان برگزار می شود نسبت به تبیین واقعه غدیر بخوبی اقدام شود.

آیت الله باریک بین در ادامه ضمن قدردانی از اعضای بنیاد بین المللی غدیر استان گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر این بنیاد کارهای خوبی در استان انجام داده است اما جا دارد در راستای افزایش بصیرت جامعه تلاش های بیشتری انجام شود.

در ادامه حجت الاسلام علی ارباب دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر استان با اشاره به برنامه های دهه امامت و ولایت در استان اظهارداشت: با همدلی و همکاری مسئولان استان و تاسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش می کنیم برنامه های مدونی را در این ایام در قزوین برگزار کنیم.

ارباب برگزاری مسابقات حفظ خطبه غدیر، جلسه با با مدیران فرهنگی استان، مسابقات کتاب خوانی و توزیع اقلام فرهنگی را از برنامه های بنیاد غدیر در دهه امامت و ولایت در قزوین اعلام کرد.