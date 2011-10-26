تفاهم نامه علمی بین دانشگاه علوم پزشکی مشهد و وزارت علوم امضاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ظهر چهارشنبه در دومین سمینار علم سنجی و رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام گفت: اگر بخواهیم به اهداف سند 1404 نزدیک شویم باید از معیارهای جهانی شدن در دانشگاه های خود استفاده کنیم.

جعفر مهراد در خصوص رتبه بندی دانشگاه ها بیان داشت: این رتبه بندی سبب می شود وضعیت فعلی دانشگاه ها با یکدیگر مقایسه شود و قدرت رقابتی دانشگاه ها افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در تمدن های اسلامی نیز مراکز علمی همواره به دنبال آن بودند تا از برتری علمی و مطالعاتی برخوردار باشند اظهار کرد: امروزه دانشگاه ها به لحاظ تاریخی سازمان های بین المللی اند و جهانی بودن به لحاظ عقلی و علمی در سطوح مختلف دانشگاهی مطرح است.

وی افزود: روند جهانی شدن رقابت غیرمتعارف را در زمینه های مختلف به کشورهای جهان تحمیل کرده است که در این بین دانشگاه ها نیز از این مقوله مستثنا نیستند.

مهرداد تاکید کرد: زمانی که دانشگاهی در رتبه بندی به عنوان دانشگاه خوب مطرح می شود یعنی دارای اساتید و دانشجویان برجسته بوده و تحقیقات آن دانشگاه نیز در سطوح بالایی قرار دارد.

وی بیان کرد: ارتباط با صنعت، ارزش گذاری کیفیت تحقیقات و انتشار علمی از عوامل نیرومند به منظور ارتقاء رتبه بندی دانشگاه ها محسوب می شود.

وی در خصوص برنامه ها وزارت علوم و فناوری برای رتبه بندی دانشگاه ها بیان داشت: شاخص انسانی، مالی، ساختاری، بهره وری و عملکردی از معیارها و برنامه هایی است که وزارت علوم و فناوری دررتبه بندی در نظر دارد.

وی با اشاره به راهکارهای رقابت با دانشگاه های جهان بیان داشت: مدیریت فعالیت رقبا، قرار دادن خود در صنعت آموزش عالی، الویت بندی برنامه ها و برانگیختن حس رقابت از جمله راهکارهایی است که می توان در ارتقاء رتبه بندی دانشگاه ها از آن استفاده کرد.

بر پایه این گزارش، در موضوع تفاهم نامه همکاری علمی و فناوری درحوزه های نگاشت علم، ترسیم نقشه علمی دانشگاه، برگزاری کارگاههای آموزشی و تحقیقاتی و مسایل مرتبط با رتبه بندی دانشگاهها آمده است.

همچنین در شرح موضوع این تفاهم نامه تحلیل استنادی انتشارات علمی دانشگاه، تعیین جایگاه دانشگاه در بین دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی کشور و مقایسه آن با دانشگاههای همطراز جهان نوشته شده است.

بر اساس این تفاهم نامه قرار است این دانشگاه برای معرفی و ورود به نظام های بین المللی رتبه بندی تلاش یابد.

در ادامه موضوع این تفاهم نامه مطالعه استنادی واحدهای آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه به منظور نگاشت علم و شناخت رتبه، رده بندی رشته های موضوعی در بین دانشگاههای همطراز و ارائه روند تحلیل به منظور پیشبینی توسعه علمی از یک سو و اثربخشی واحدهای آموزشی و تحقیقاتی از سوی دیگر ارائه شده است.

همچنین تلاش برای نمایه سازی نشریات دانشگاه در نظامهای نمایه سازی استنادی و پایگاههای معتبر بین المللی و برگزاری کارگاههای آموزشی انتشار مجلات و نگارش مقاله های علمی، برای سردبیران نشریات و اساتید و پژوهشگران جوان از دیگر بندهای این تفاهم نامه است.

گفتنی است، استفاده از امکانات ISCبه عنوان درگاه برای ورود به کشورهای اسلامی به منظور عقد تفاهم نامه و قراردادهای آموزشی و تحقیقاتی در این تفاهم نامه ذکر شده است

کمک به دانشگاه جهت استفاده از پتانسیلهای موجود در کشورهای اسلامی و دعوت از روسای دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و رشته های موضوعی جهت تبادل نظر و برگزاری سخنرانی تخصصی بررسی امکان تاسیس شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در دانشگاه از دیگر مواردی است که در تفاهم نامه به آن اشاره شده است.

شایان ذکر است، انتقال اطلاعات موجود در دانشگاه شامل داده های کتابها، نشریات، پایان نامه ها، طرحهای تحقیقاتی، نسخه های خطی و ... به مرکز و ISCآموزش متخصصان کتابداری و علم اطلاعات در دورههای کوتاه مدت، با کاربرد فناوریهای اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراکز اسناد از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.