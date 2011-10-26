دانش ‌آموز زاهدانی در المپیاد کشوری نجوم‌ رتبه سوم را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نستوه ظهر چهارشنبه اظهار داشت: المپیاد کشوری نجوم مهر ماه امسال در تهران برگزار شد که 35 نفر به عنوان برگزیدگان علم نجوم معرفی شدند و دانیال لنگرودی از زاهدان نیز با کسب مدال برنز رتبه سوم این المپیاد را به سیستان و بلوچستان اختصاص داد.

وی گفت: باید گام‌ های موثرتری در راستای تاثیر گذاری فکری و فرهنگی بین دانش‌ آموزان برداشته شود تا بیشتر شاهد درخشش چنین افرادی باشیم.

وی افزود: بررسی وضعیت آموزشی مدارس استان و ارائه راهکارهای ارتقای اهداف آموزشی و تجهیز آزمایشگاه‌ ها و کارگاه‌ ها در راستای شناسایی و بهره‌ گیری استعدادهای درخشان از مهم‌ ترین دغدغه‌ های آموزشی است.

معاون استعدادهای درخشان وزارت آموزش و پرورش بیان داشت: 50 درصد از مدارس استان هوشمند هستند و قرار است زمینه توسعه‌ یافتگی و تجهیز مدارس در شهرستان ‌های ایرانشهر، سراوان و چابهار نیز به زودی محقق شود.



