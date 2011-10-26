اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم در گیلان

سعید سادات منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پارسال در برنامه پیشگیری از تنبلی چشم 58 هزار و 912 کودک مورد سنجش بینایی قرار گرفتند که هزار و 630 کودک بیمار و از این تعداد 427 کودک آمبلیوپی تشخیص داده شدند.

وی اظهارداشت: سال گذشته درصد زیر پوشش کودکان در این برنامه 88.1 درصد، درصد کودکان بیمار 2.89 درصد و کودکان آمبلیوپی 76 صدم درصد بوده است.

معاون پیشگیری بهزیستی گیلان گفت: پارسال برای اجرای این برنامه در استان 500 میلیون و 301 هزار ریال هزینه شده است.

وی پیش بینی کرد: امسال 60 هزار کودک در سطح استان مورد سنجش قرار گیرند و برای اجرای این برنامه دو هزار و 500 پایگاه سنجش بینایی و دو هزار750 نفر مربی معاینه کننده همکاری خواهند داشت و در صورت مشکوک بودن به بیماری چشم و آمبلیوپی به کارشناس بینایی سنج و سپس به متخصص چشم پزشک ارجاع می شوند.

سادات منصوری افزود: از دو هزار و 500 پایگاه سنجش بینایی هزار و 250 پایگاه در روستاها مستقر هستند.

وی در ادامه از معاینه کودکان زیر سه سال نیز خبرداد و یادآورشد: با توجه به اینکه این برنامه برای سنین سه تا شش

سال است خانواده کودکان زیر سه سال می توانند به ادارات بهزیستی شهرستانها مراجعه کرده تا از حـضور کـارشناس بینایی سنج در شهرهای خود برای معاینه کودکان مطلع شوند.