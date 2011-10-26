  1. استانها
  2. گیلان
۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۴۴

منصوری به مهر خبر داد:

اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم در گیلان

اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم در گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: معاون پیشگیری بهزیستی گیلان گفت: برنامه پیشگیری از تنبلی چشم ( آمبلیوپی) از اول آبان آماده در تمامی مهدهای کودک، آمادگیهای سراسر استان و خانه های بهداشت در حال اجراست.

سعید سادات منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پارسال در برنامه  پیشگیری از تنبلی چشم 58 هزار و 912 کودک مورد سنجش بینایی قرار گرفتند که هزار و 630 کودک بیمار و از این تعداد 427 کودک آمبلیوپی تشخیص داده شدند.

وی اظهارداشت: سال گذشته درصد زیر پوشش کودکان در این برنامه 88.1 درصد، درصد کودکان بیمار 2.89 درصد و  کودکان آمبلیوپی 76 صدم درصد بوده است.
 
معاون پیشگیری بهزیستی گیلان گفت: پارسال برای اجرای این برنامه در استان 500 میلیون و 301 هزار ریال هزینه شده است.
 
وی  پیش بینی کرد: امسال 60 هزار کودک در سطح استان مورد سنجش قرار گیرند و برای اجرای این برنامه دو هزار و 500 پایگاه سنجش بینایی و دو هزار750 نفر مربی معاینه کننده همکاری خواهند داشت و در صورت مشکوک بودن به بیماری چشم و آمبلیوپی به کارشناس بینایی سنج و سپس به متخصص چشم پزشک ارجاع می شوند.
 
سادات منصوری افزود: از دو هزار و 500 پایگاه سنجش بینایی هزار و 250 پایگاه در روستاها مستقر هستند.
 
وی در ادامه از معاینه کودکان زیر سه سال نیز خبرداد و یادآورشد: با توجه به اینکه این برنامه برای سنین سه تا شش
سال است خانواده کودکان زیر سه سال می توانند به ادارات بهزیستی شهرستانها مراجعه کرده تا از حـضور کـارشناس بینایی سنج در شهرهای خود برای معاینه کودکان مطلع شوند.
کد مطلب 1444597

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها