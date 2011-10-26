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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۲۴

با حضور معاون وزیر/

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل معرفی شد

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل معرفی شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: اولین سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با حضور معاون وزیر، مدیران و مسئولان محلی و ... معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم تودیع و معارفه مدیران این سازمان که بعد از ظهر چهارشنبه برگزار شد، محمد جعفر عظمایی به عنوان سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل منصوب شد.

معاون توسعه منابع انسانی وزارت صنعت و معدن و تجارت در این مراسم طی سخنانی گفت: ادغام دو سازمان بازرگانی و صنایع و معادن به منظور استفاده از همه ظرفیتها در جهت توسعه اقتصاد استانها بسیار راهگشا است.
 
سعید شریف زاده با بیان اینکه توسعه و رونق اقتصادی با سپردن امور به دست مردم امکان پذیر است، اضافه کرد: وزارت خانه تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت تلاش می کند این امر با برنامه ریزی درست تحقق یابد.
 
وی وضعیت صنعت و تولید استان اردبیل را در حال رشد و توسعه ارزیابی کرد و اظهار داشت: با این وجود، صنعت و اقتصاد این استان نیازمند حمایت و سرمایه گذاری بیش از پیش است.

در پایان این مراسم از صدیف بیک زاده سرپرست سازمانبازرگانی و محمد ملاطفی رئیس سازمان صنایع و معادن استان قدردانی شد.
 
کد مطلب 1444599

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